Corona war schon ein Thema, die Pandemie hatte das öffentliche Leben aber noch nicht so stark eingeschränkt, als der damalige Kreisdirektor und heutige Landrat Dr. Martin Sommer, Bürgermeisterin Sonja Schemmann, Verwaltungsmitarbeiter und Vertreter der Deutschen Glasfaser zur Schaufel griffen. Anfang März vergangenen Jahres leiteten sie mit dem Spatenstich den Glasfaserausbau im Außenbereich von Nordwalde offiziell ein. Die Bauarbeiten liefen zu dem Zeitpunkt bereits. Ein Jahr später dürfen sich die ersten Einwohnerinnen und Einwohner in den Bauerschaften berechtigte Hoffnungen machen, bald über schnelles Internet zu verfügen. In den nächsten Wochen soll der erste Haushalt im Scheddebrock an das Glasfasernetz angeschlossen werden.