Im Ortskern bleiben nicht wenige Nordwalderinnen und Nordwalder in diesen Tagen stehen – die einen, weil sie aufgrund einer Ampel warten müssen, die anderen, weil sie einem besonderen Schauspiel zusehen wollen. Der Grund ist der gleiche: An der Bahnhofstraße werden die Gebäude abgerissen, in denen früher die Fleischerei Hidding und die Ratsschänke Watermann untergebracht waren. Mitte Januar sind die Abrissarbeiten gestartet.