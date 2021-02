Wenn es um das Distanzlernen geht, dann sind iPads im Moment Gold wert, denn sie sind aktuell aufgrund von Lieferengpässen nicht unbedingt leicht zu bekommen. Umso größer war die Freude an der KvG, dass der Förderverein die Schule jetzt noch einmal mit 17 weiteren Geräten unterstützen konnte.

„Wir waren wirklich froh, dass uns ein örtlicher Händler mit weiteren Geräten versorgen konnte“, freute sich Susanne Thedieck , die Vorsitzende des Vereins, „deshalb haben wir gleich zugegriffen.“ Großer Bedarf besteht nämlich weiter, weil auch mit den Geräten aus dem Digitalpakt und der ersten Aufstockung durch den Förderverein noch immer nicht alle Schülerinnen und Schüler zu Hause gut ausgestattet sind, heißt es in einem Pressetext der Schule.

Sprung nach vorne bei der Digitalisierung

In enger Abstimmung mit der Schulleitung beschloss der Vorstand des Fördervereins deshalb, an die Reserven zu gehen und weiter zu investieren – eine Investition in die Zukunft und nicht nur eine willkommene Hilfe in der Corona-Krise, wie Schulleiterin Karla Müsch-Nittel versichert. Denn die Geräte werden in Zukunft auch im Präsenzunterricht gebraucht. Die Erfahrungen aus dem Distanzlernen und vor allem die Anschaffung der Schülergeräte haben einen Sprung nach vorne in Sachen Digitalisierung ermöglicht, der im nächsten Jahr mit der weiteren Umsetzung des Digitalpaktes fortgesetzt werden soll.

So ist geplant, aufbauend von den Jahrgängen fünf und elf beim digitalen Lernen im Unterricht ganz auf das iPad zu setzen. Die unerwartete Ausstattung ermöglicht es jetzt, schon im nächsten Schuljahr damit anzufangen. Und auch die Sechstklässler werden profitieren, wenn sie in ihrem neu eingeführten Fach Informatik darauf zurückgreifen können.