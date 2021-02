Bei Familie Thedieck wird die Internetleitung momentan bis aufs äußerste strapaziert. Denn statt in die Schule zu gehen, um zu lernen, saßen Konstantin (elf Jahre), Lucius (17 Jahre) und Henry (19 Jahre) in den vergangenen Wochen zu Hause vor ihren iPads. Auch für Mutter Susanne Thedieck ist Homeschooling angesagt. Ihre Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte absolviert sie derzeit ebenfalls im Distanzunterricht. „Und unsere Tochter absolviert ihr Studium seit fast einem Jahr online“, sagt Susanne Thedieck. Seit Montag hat sich die Lage aber etwas verändert. Denn mit Henry Thedieck hat der erste der Geschwister wieder Präsenzunterricht in der KvG-Gesamtschule. Der 19-Jährige steht kurz vor seinem Abitur und ist froh über die Rückkehr in die Schule: „Das ist schon was anderes.“ Seit fast einem Jahr beeinflusst die Corona-Pandemie den Schulalltag – und damit eine wichtige Phase für die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten.