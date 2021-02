Manche hatten vielleicht sofort ein Déjà-vu, andere mussten ein zweites Mal hinschauen – trotz leicht veränderter Perspektive bei den Darstellungen ist eins offensichtlich: Einer der drei neuen Entwürfe ähnelt dem schließlich nicht realisierten Siegerentwurf aus dem ersten Verfahren für den Bau des Bürgerzentrums stark. Die T-Form im Grundriss, schmale hohe Fenster, eine breite Fensterfront am Gebäudeteil, der in den Vorplatz hin­einragt, Dachgauben am länglichen Bau und die Sitzgelegenheiten auf dem Vorplatz – wer sich die beiden Darstellungen anschaut, kann viele Ähnlichkeiten erkennen. Und zwar nicht nur beim Blick von außen. Ein Vergleich der Grundrisse weist ebenfalls zahlreiche Ähnlichkeiten auf.