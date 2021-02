Manchmal merkt man erst, was einem fehlt, wenn es weg ist. Und das kann auch Unterricht in Deutsch, Mathe oder Englisch sein. Die Schülerinnen und Schüler der Nordwalder Grundschulen freuten sich auf jeden Fall total über die Rückkehr in die Schule in dieser Woche. Das berichtet sowohl Nadine Otte, die kommissarische Leiterin der Gangolfschule, als auch Johannes Neumayer, der Leiter der Wichernschule. Seit Montag sind die ersten Kinder teilweise wieder im Präsenzunterricht. In Nordwalde haben die Schulen eine einheitliche Regelung gefunden: Die Klassen sind in zwei Gruppen aufgeteilt, die im Wechselmodell in der Schule und zu Hause unterrichtet werden. Eine Gruppe hat montags und mittwochs Präsenzunterricht, die andere dienstags und donnerstags. Jede Woche wird gewechselt, welche Gruppe freitags zu Hause bleibt.