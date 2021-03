Zahl der Mitglieder bricht weg

Nicht nur der Leidensdruck der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern ist aufgrund des ständigen Wechsels von Distanz- und Präsenzunterricht hoch. Auch die Fördervereine der Schulen müssen seit rund einem Jahr wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen hinnehmen, dass sie nicht wie gewohnt Werbung und auf sich aufmerksam machen können. Die Folge ist ein Mitgliederschwund. Außerdem ist nicht mehr so viel Geld für Projekte und Aktionen vorhanden.

Darüber hinaus fehlt auch der regelmäßige persönliche Kontakt zwischen den Vorstandsmitgliedern. „Es findet aktuell eigentlich gar keine Arbeit im Förderverein statt“, sagt Vanessa Bömer , Vorsitzende des Fördervereins der Wichern-Grundschule.

„Wir haben laufende Projekt, für die wir versuchen, regelmäßig Gelder zu akquirieren“, hebt die 41 Jahre alte Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern hervor. So gibt es in der Wichern­Grundschule seit vielen Jahren ein Einschulungskaffee, das Geld dem Förderverein einbringt. „Das hat im vergangenen Jahr coronabedingt nicht stattgefunden. Im Februar sollte wieder der Trommelzauber veranstaltet werden, für den der Förderverein traditionsgemäß die Bewirtung übernimmt“, so Vanessa Bömer weiter. „Außerdem haben wir einen Einbruch bei den Mitgliederzahlen. Wir konnten uns nicht wie sonst auf Elternabenden vorstellen, wo wir erklären, was wir machen und für was wir das Geld ausgeben. Das erste Schuljahr ist fast rum und Eltern haben uns noch gar nicht wahrgenommen. Wir leben halt von der Präsenz“, ergänzt die Vorsitzende.

Die Vorstandssitzungen und die Jahreshauptversammlung mussten per Videotelefonie-Software durchgeführt werden. Dabei sei die Resonanz nicht gerade groß gewesen. „Um uns nachhaltig in Erinnerung zu bringen, haben wir uns überlegt, einen Ostergruß zu kreieren und diesen den Klassen zukommen zu lassen. Vor den Sommerferien wollen wir mit den Eltern einen Gartenaktion rund um die Schule machen. Beide Aktionen werden wir per Mail ankündigen.“ Um den in die Jahre gekommenen Rutschenturm ersetzen zu können, soll im Herbst wieder ein Spendenlauf, der bereits schon vergangenes Jahr durchgeführt werden sollte, stattfinden. „Weil 99 Prozent der Eltern ihre E-Mail-Adresse im Sekretariat der Wichern-Grundschule hinterlegt haben, sind wir guter Dinge, dass wir viele erreichen und uns in Erinnerung bringen und vorstellen können. Wer nicht digital erreichbar ist, der wird postalisch informiert“, erläutert die gelernte Bankkauffrau. In guten Zeiten hatte der Förderverein mehr als 100 Mitglieder. Aktuell sind es weit unter 90. Vanessa Bömer: „Von 45 Erstklässlern haben sich vielleicht die Eltern von zwei Schülern angemeldet.“ Der Jahresbeitrag beträgt zwölf Euro. Beitrittsformulare sind über die Internetseiten der jeweiligen Schulen downloadbar.