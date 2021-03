Die erste Abstrichaktion der Covid-19-Teststelle hat das Nordwalder DRK abgeschlossen – und wann der Regelbetrieb startet, steht ebenfalls fest. Auf Bitten der Gemeindeverwaltung war das Rote Kreuz im mobilen Einsatz, um für Mitglieder und Gäste der Sitzung des Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am Dienstagabend eine Testung anzubieten.

Für die Rotkreuzler war das gleichzeitig die Gelegenheit, das in den vergangenen Tagen erstellte Einsatzkonzept zu testen und Erfahrungen für den Start des Regelbetriebs der Teststelle zu sammeln, schreibt das DRK im Pressetext. „Und wir können feststellen: Alles hat gut geklappt“, sagte Christian Schlossarek, Rotkreuzleiter in Nordwalde und Chef des am Dienstag eingesetzten Teams.

In den Abendstunden und am Wochenende

Der Start des Regelbetriebs der Teststelle für alle Nordwalderinnen und Nordwalder im DRK-Heim ist für den morgigen Freitag (12. März) von 17 bis 20 Uhr geplant. Das DRK möchte insbesondere außerhalb der üblichen Arbeits- und Geschäftszeiten bereitstehen, damit Leute, die sich testen lassen wollen, dafür ihre Arbeit nicht unterbrechen müssen. Daher sollen auch Tests am Wochenende angeboten werden: samstags und sonntags jeweils von 9 bis 12 Uhr.

„Insgesamt wollen wir uns aber am Bedarf orientieren und daher kann es sein, dass sich bei den Betriebszeiten noch Anpassungen ergeben werden“, sagte Christoph Brodesser, Vorsitzender des Nordwalder DRK-Ortsvereins. Später soll es auch ein Online-Anmeldesystem geben, damit unnötige Wartezeiten vermieden werden. Darüber wird rechtzeitig informiert.