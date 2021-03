Seit mehr als einem Jahr fand keine Lesung der Katholischen Öffentliche Bücherei (KÖB) St. Dionysius für Kinder mehr statt. Das wird sich am 19. März (Freitag) ändern. Es gibt einen besonderen Anlass: die „Nacht der Bibliotheken“ unter dem Motto „Mitmischen!“. Knapp 180 Bibliotheken aus Nordrhein-Westfalen und 40 aus Schleswig-Holstein laden Bürgerinnen und Bürger mit einem vielfältigem digitalem Programm ein, einen informativen, abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend zu genießen.

Die Nordwalder KÖB mischt dieses Jahr wieder mit. Allerdings, wie in vielen anderen Büchereien, ist das Team digital dabei und mit einem besonderen Abholservice. An dem Abend findet dann wieder eine Lesung für Kinder statt. Unter dem Motto „Wir lesen vor – jetzt digital“ präsentiert das Team der KÖB eine Kamishibai-Lesung mit dem Buch „Der Grolltoll“ von Barbara von den Speulhof und Aprilkind aus dem Verlag Coppenrath.

Anhand von Bildkarten wird die Geschichte vom kleinen blauen Troll erzählt, teilt das Team in einer Pressemitteilung mit. Der kleine blaue Troll will sich eine Hütte bauen, doch die kracht immer ein. Dann schafft er es nicht, den leckeren Apfel zu ernten. Da grollt es mächtig in seinem Bauch. Als er seine Wut an seinen Freunden auslässt, reicht es ihnen: sie gehen.

Interessierte Eltern können sich bis zum 17. März (Mittwoch) per E-Mail an info@koeb-nordwalde.de anmelden. Für jede Anmeldung liegt eine kostenlose Basteltüte mit einer kleinen Überraschung in der Bücherei bereit, schreibt die KÖB weiter. Die Tüte kann bis zum 18. März (Donnerstag) in der Bücherei abgeholt werden. Am 19. März (Freitag) erhalten die Eltern einen Link direkt zum Video.

„Wir mischen mit …“ heißt es auch bei der zweiten Aktion des Büchereiteams, und zwar kräftig die Spielkarten, Spielsteine und Figuren. Alle Interessierten haben die Möglichkeit, in dieser Nacht von 17 bis 19 Uhr über den Abholservice Spiele für ein gemütliches und unterhaltsames Wochenende im Kreise der Familie oder Freunde auszuleihen.

Auf der Internetseite der Bücherei werden neue Spiele vorgestellt. Über einen Link gelangt man direkt zur Auswahl aller Spiele. Diese können bestellt und an diesem Abend abgeholt werden. Bei jeder Bestellung liegt eine kleine Überraschung dabei, schreibt die KÖB abschließend.