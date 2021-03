Die Corona-Pandemie betrifft Länder weltweit, der Umgang und die Folgen unterscheiden sich aber durchaus. Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen sind für die Menschen in Deutschland seit vielen Monaten Alltag. Was aber, wenn für das Händewaschen gar kein Wasser vorhanden ist? Mit dieser Situation sind die Schülerinnen und Schüler in Yipala, einem Vorort von Damongo im Norden Ghanas, mitunter konfrontiert. Doch Hilfe naht. Seit sieben Jahren werden in der Wichernschule rund um den Nikolaustag Waffeln verkauft. Der Erlös kommt dann der Partnerschule in Yipala zugute. Coronabedingt war an einen Waffelnverkauf im vergangenen Dezember nicht zu denken. Also plante die Grundschule um und stellte stattdessen in der Adventszeit Sparschweine auf.