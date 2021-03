Nach vielen belastenden Wochen rund um den Jahreswechsel kann das St.-Augustinus-Altenzentrum mittlerweile erfreuliche Nachrichten verkünden: Die Einrichtung ist coronafrei und die Impfungen haben schon positive Auswirkungen. „Wir fühlen uns ein Stück sicherer“, sagt Geschäftsführerin Dr. Susanne Sünderkamp . „Die Impfungen sind auch alle gut gelaufen.“ Einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich anschließend etwas schlapp gefühlt, ansonsten sei die Impfung aber gut vertragen worden. „Es sind alle sehr erleichtert“, sagt Sünderkamp.

Für das Altenzentrum gab es in der vergangenen Woche dann gleich noch eine gute Nachricht: Mathias Elshoff überreichte 14 Massagegutscheine als Spende für Pflegekräfte auf der Corona-Station. In der Landbäckerei Elshoff sind in der letzten Februarwoche jeweils fünf Cent pro verkauftem Brötchen für einen Spendenzweck einbehalten worden. „Einige Kunden haben offenbar auch noch etwas draufgelegt, weil sie die Aktion gut finden“, berichtet Sünderkamp. Einer der Spendenempfänger ist das Altenzentrum.

Neue Bewohner ziehen ein

„Ich finde das einfach super, dass die Arbeit der Pflegekräfte wertgeschätzt wird“, sagt Sünderkamp und ergänzt mit Blick auf die körperlich schwere Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger: „Massagegutscheine passen in dem Zusammenhang gut.“ Und dass die Pflegekräfte das verdient haben, steht außer Frage. Es sei eine „großartige Teamleistung aller Mitarbeitenden“ gewesen, dass die Einrichtung durch die Corona-Zeit gekommen ist, betont Sünderkamp. „Hervorzuheben ist die Bereitschaft der Mitarbeitenden, die besonders herausfordernde Pflege und Betreuung auf der mittlerweile aufgelösten Corona-Station absolviert haben.“

Trotz der Impfungen werden im Altenzentrum weiter die Hygienemaßnahmen befolgt. Es wird auch weiter getestet. Der Besuch in der Einrichtung ist nur mit vorangegangenem Test und in begrenzter Personenanzahl möglich. „Das Wetter kommt uns gerade sehr entgegen“, sagt Sünderkamp. Dadurch sind mitunter auch Treffen draußen möglich.

Nach mehr als zwei Monaten können zudem wieder neue Bewohnerinnen und Bewohner im Altenzentrum aufgenommen werden – und das geschieht momentan auch häufig. „Fast jeden Tag ziehen neue Bewohner ein“, sagt Sünderkamp. Und zum Schluss noch eine weitere gute Nachricht: Die Therapeutinnen und Therapeuten sowie Ehrenamtliche, die regelmäßig im Altenzentrum sind, können sich nun ebenfalls gegen das Coronavirus impfen lassen. Mit einer Bescheinigung der Einrichtung können sie sich im Impfzentrum einen Termin besorgen.