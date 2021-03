Reiten auf dem Schulhof

Trotz Lockdown herrscht kein Stillstand beim Förderverein Gangolfschule , der die Schulhofumgestaltung weiter vorangetrieben hat. „Es ist keine leichte Zeit für alle und besonders die Schulkinder im Moment“, schreibt der Förderverein in einem Pressetext. Gerade deshalb habe sich der Vorstand in seiner digitalen Vorstandssitzung mit Schulleiterin Nadine Otte darauf verständigt, das begonnene Projekt weiter umzusetzen.

Im ersten Lockdown war zur Freude aller die große Sechseckschaukel fertiggestellt worden. „Dank der guten Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Kollegium konnten wir im vergangenen Herbst mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept einen sehr erfolgreichen Sponsorenlauf mit den Kindern organisieren“, teilt der Förderverein weiter mit. „Dieser war für die Kinder ein tolles Highlight in der sonst doch sehr eintönigen Zeit. Aber auch ein wichtiger Schritt für die weiteren Planungen.“

Gruß zu Karneval

Denn durch ausgefallene Bewirtungen, Basare und Co. musste der ursprünglich erstellte Finanzierungsplan über den Haufen geworfen werden. Die Kinder haben durch die vielen erlaufenen Runden einen großen Beitrag in die Kasse der Schulhofumgestaltung gebracht. „Und den Kopf in den Sand stecken, gibt es auch nicht“, so der Förderverein, der übers Telefon Sponsoren angeworben oder Treffen mit Abstand und Maske organisiert hat.

Um auch immer mal wieder bei den Familien präsent zu sein, hat der Förderverein passend zu Karneval an alle Kinder einen Gruß austeilen lassen. Darin waren Süßigkeiten und eine Anleitung zum Bau einer Konfetti-Kanone. Auch über digitale Kanäle gab es einen Gruß an die Familien daheim.

„Wenn es in Corona-Zeiten viele Hürden, wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen gibt, die uns als Förderverein hindern, Elternaktion für bestimmte Arbeiten für unser Schulhofprojekt zu machen, so muss man kreativ werden und neue Wege und Arbeitskräfte mobilisieren“, schreibt der Förderverein. Im Februar hat die Vorsitzende Maren Bals in einer Familienaktion mit ihrem Mann Michael und den Kindern Paula und Lennart die Holzpferde auf dem Schulhof einbetoniert. Zum Abschluss wurden dann in der vergangenen Woche noch Fallschutzmatten verlegt. Das Ergebnis wurde stolz den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden gezeigt. Die Holzpferde sind an Schulleiterin Nadine Otte übergeben worden.

Kletterhaus wird bald erwartet

Nun ist noch ein Wunsch der Kinder offen, der zu beginn der Planungsphase geäußert worden war. Aber auch da kann der Förderverein die Kinder in Vorfreude versetzen: Das geplante Spiel- und Kletterhaus konnte dank einer Spende jetzt bestellt werden und ist bereits gefertigt worden.

Die Lieferung wird bald in Nordwalde erwartet und dann in nächster Zeit vom Bauhof auf dem Schulhof aufgestellt. Die erforderlichen Fallschutzmatten hatte der Förderverein noch Ende Dezember über die Gemeindeverwaltung bestellt, um gute Vorjahreskonditionen nutzen zu können. Sobald es die Kontaktbeschränkungen zulassen, werden diese bei einer Elternaktion verlegt. Wann der Förderverein eine Einweihung aller neuen Spielgeräte auf dem Schulhof feiern kann, steht aber in den Sternen.