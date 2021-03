Die Kreissparkasse Steinfurt plant den Standort ihres Beratungscenters in Nordwalde zu verlegen. Doch so groß wird die örtliche Veränderung für die Kundinnen und Kunden nicht sein. Denn es ist geplant, dass die Kreissparkasse an der Bahnhofstraße bleiben und lediglich auf die andere Straßenseite ziehen wird. „Wir beabsichtigen, unser Beratungscenter in dem Neubau zu eröffnen, der auf dem ehemaligen Gelände der Fleischerei Hidding und der Ratsschänke Watermann entstehen wird“, wird Heinz-Bernd Buss , Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Steinfurt in einer Pressemitteilung zitiert.

In dem Erdgeschoss des Neubaus, in dem 32 Wohnungen und zwei Geschäftsräume entstehen sollen, will die Kreissparkasse dann künftig eine Fläche von 340 Quadratmetern für ihre Beratung, den täglichen Service, den Selbstbedienungsbereich und für die Mitarbeiterbüros nutzen. „Wir werden hier eine moderne ansprechende Atmosphäre schaffen. Die Namen und die Einrichtung der vier Beratungsräume werden unsere lokale Verbundenheit zu Nordwalde zeigen. Zudem installieren wir modernste Technik, um auch über unsere digitalen Kanäle beraten zu können“, sagt Heinz-Bernd Buss.

Aktuell geht die Kreissparkasse davon aus, dass sie Mitte kommenden Jahres nach der Fertigstellung des vorderen Gebäudetraktes ihre neuen Räume beziehen kann. Bis dahin ist das siebenköpfige Team um Beratungscenter-Leiterin Sarah Kohl am aktuellen Standort an der Bahnhofstraße anzutreffen, schreibt die Kreissparkasse in der Pressemitteilung abschließend.