Die Mädchen und Jungen der Kita Wichernwald können das Ausbrüten und dann bald das Schlüpfen von Wachteln momentan hautnah beobachten. „Dieses Erlebnis ermöglicht uns Familie Dirting, die Familie unserer FOS-Praktikantin Jana aus Nordwalde. Sie haben uns einen Brutkasten inklusive 55 Wachteleiern zur Verfügung gestellt“, freut sich Einrichtungsleiterin Katrin Bertling . Die Kita Wichernwald an der Wichernstraße wird vom Jugend- und Familiendienst (jfd) aus Rheine betrieben.

Der Kindergarten widmet sich derzeit dem Thema „Naturmonat März“. In verschiedenen Projekten hat das Team mit den Kindern im Vorfeld das Thema „Vom Ei zur Wachtel“ besprochen und erarbeitet. Alle Kinder und Erzieherinnen sowie Erzieher warten nun mit Spannung auf das Ausschlüpfen der Küken, schreibt der Jugend- und Familiendienst in einer Pressemitteilung.

Wachteln im Sommer besuchen

„Jeden Tag schauen sie in den Brutkasten, kontrollieren und notieren die Temperatur und stellen den Drehmechanismus an“, beschreibt Bertling die tägliche Routine der Kita-Kinder und Erzieherinnen. Alles wird in einem Tagebuch festgehalten. Am 25. und/oder 26. März ist es dann soweit: Die Küken werden schlüpfen.

Ein bis zwei Tage nach dem Ausschlüpfen verlassen die Wachtelküken die Kita Wichernwald, teilt der Jugend- und Familiendienst weiter mit. „Dann ziehen sie in das beheizte Wachtelheim auf dem Hof der Familie Dirting. Dort gibt es bereits 150 Wachteln, auch dort freuen sich alle auf den Nachwuchs“, wirft Karin Bertling einen Blick in die Zukunft der Küken, verbunden mit dem Wunsch, „ihre“ Wachteln im Sommer in der Kirchbauerschaft dann auch mal besuchen zu können.