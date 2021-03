Die Realisierung der Klimaschutzsiedlung Grüner Weg rückt näher: Im Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss am Dienstagabend haben die Mitglieder grünes Licht für die weitere Planung gegeben. In der nächsten oder übernächsten Sitzungsperiode könnten dem Rat alle erforderlichen Verträge vorliegen. Wenn diese abgeschlossen sind, kann der Rat mit dem Satzungsbeschluss den Startschuss für den Bau der Klimaschutzsiedlung geben. Seitdem der Planungsausschuss sich erstmals öffentlich mit dem Vorhaben beschäftigt hat, sind mehr als zweieinhalb Jahre vergangen: Im Juni 2018 war die geplante Klimaschutzsiedlung vorgestellt worden – und seitdem immer wieder von Bedenken begleitet worden. Der Entwurf sieht so aus: Entlang der Straße „Am Bahnhof“ soll ein Gebäuderiegel aus drei Teilen mit 28 Wohnungen entstehen. Im Erdgeschoss sind Büros oder Praxen vorgesehen. Darunter ist eine Tiefgarage geplant.