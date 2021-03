Achtlos weggeworfene Plastikverpackungen, die Überreste eines Luftballons oder Glasflaschen – bei einem Gang durch die Natur lässt sich allerlei Müll finden. Das weiß der Nordwalder Hegering nur zu gut, der deshalb regelmäßig eine große Müllsammelaktion organisiert. Diese kann diesmal coronabedingt allerdings nicht stattfinden.

Was aber niemanden davon abhalten sollte, dennoch alleine loszuziehen und Müll einzusammeln. Das wünscht sich der Vorstand des Hegerings. „Jeder ist angehalten, sich ein bisschen um den Müll in der Natur zu kümmern“, appelliert Dieter Lüke vom Hegering an die Nordwalderinnen und Nordwalder. Der Abfall verschmutzt die Natur, Tiere können sich darin verheddern – ob Mader, denen eine Papierrolle zum Verhängnis werden kann oder Füchsen, deren Schnauze sich in einer Blechdose verfangen können.

Müll in der Umwelt kann nicht nur für Wild gefährlich werden. Wenn es wärmer werde, könne sich an einer weggeworfenen Glasflasche im Extremfall sogar ein Feuer entzünden, sagt Lüke: „Und die Natur ist nun mal keine Müllhalde. Wir müssen die Natur ordentlich hinterlassen.“