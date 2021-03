Es gibt keine großen Veränderungen zum Vorjahr: 85 Kinder sind für den neuen fünften Jahrgang an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule angemeldet worden. „Ein bisschen wenig“, sagt Schulleiterin Karla Müsch-Nittel. Wie schon 2020, als zunächst lediglich 78 Kinder angemeldet worden waren. Erneut rechnet die Schule aber damit, dass bis zum Beginn des neuen Schuljahres die Zahl noch steigt. Eigentlich plant die KvG mit 100 Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang. Überraschend kommt die eher niedrige Anmeldezahl für Müsch-Nittel aber nicht: „Wir sind in der Talsohle der Schülerzahl.“ Das macht sich auch an der KvG-Gesamtschule bemerkbar. 30 der neuen Fünftklässler kommen aus Steinfurt, 26 aus Nordwalde. Zudem wohnt einer noch in Rheine, zieht aber bald nach Nordwalde um.