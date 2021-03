Ein neues Gesicht ist es für viele Gemeindemitglieder nicht, in einer neuen Rolle ist Andrea Beenen seit Anfang März aber in der Pfarrgemeinde St. Dionysius: Die Sozialpädagogin verstärkt das Seelsorgeteam um Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup, Pastoralreferent Jonas Born, Pfarrer Blaise Emebo, der coronabedingt länger und zwar bis September in Nordwalde bleibt, und Diakon Konrad Kathmann. Damit hat die Pfarrei ein multiprofessionelles Seelsorgeteam, wie es das Bistum Münster seit dem Frühjahr 2020 ermöglicht. Das bedeutet: Anstelle eines Priesters oder eines Pastoralreferenten wird eine Person mit einer anderen Profession eingestellt. „Das Seelsorgeteam wird breiter aufgestellt“, sagt Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup. Die Rolle finden Die Kirchengremien in St.