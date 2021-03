Die ersten Stationen sind schon aufgebaut, die fünfte folgt passend zu Ostern : Die evangelische Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge hat auf dem Friedhof einen Passionsweg gestaltet. „Wir wollen die Passionsgeschichte erfahrbar machen“, sagt Pfarrerin Janine Hühne . „Dafür haben wir uns einen Andachtsweg mit fünf Stationen überlegt.“

Bei einem Rundgang über den Friedhof können die Stationen mit den Themen „Einzug in Jerusalem“, „Abendmahl“, „Verrat und Verhaftung“, „Kreuzigung und Tod“ sowie „Auferstehung“ abgeschritten werden. Die Idee dazu kam Hühne bei einem Besuch am Meer: „Zur Adventszeit habe ich so einen Weg an der Nordsee gesehen und fand das ganz spannend.“ Seit gut einem Monat ist das Presbyterium mit der Planung des Passionsweges beschäftigt. Gestaltet und aufgebaut haben die Stationen Thomas Jendras und Wilfried Löwen.

Mehrere Präsenzgottesdienste geplant

An den einzelnen Stationen stehen Texte aus der Bibel, die von Presbyterinnen und Presbytern sowie anderen Menschen aus der Kirchengemeinde eingesprochen wurden. Wer mit seinem Smartphone den QR-Code scannt, kann sich die Texte vorlesen lassen. Dazu sind zum Nachdenken anregende Texte, Gebete und Lieder an den Stationen zu finden. Die Lieder sind ebenfalls von Mitgliedern der Gemeinde eingesungen worden und können per QR-Code abgerufen werden.

Die Kirchengemeinde wollte etwas Besonderes gestalten, das jede und jeder für sich in den letzten beiden Wochen vor Ostern besuchen kann. „Weil wir ja auch nicht wissen, wie viele Gottesdienste wir feiern können“, sagt Janine Hühne. Geplant ist, ab Palmsonntag wieder Präsenzgottesdienste zu veranstalten. An Ostern will die Kirchengemeinde mehrere Gottesdienste in Nordwalde und Altenberge feiern. „Wir müssen aber immer auf die Inzidenzzahl achten“, sagt Hühne. Fest steht: Bei einer Inzidenz von über 100 im Kreis Steinfurt können die Gottesdienste nur digital stattfinden.

Alle sind eingeladen, nicht nur Evangelen

Hühne warnt gleich vor: „Wir müssen gegebenenfalls relativ kurzfristig umplanen.“ Eigentlich soll das Angebot wieder hochgefahren werden, teilweise sollen wieder parallel in beiden Orten Gottesdienste angeboten werden. Wenn sie gefeiert werden können, werden die Präsenzgottesdienste aber natürlich nicht wie vor der Pandemie sein: Es darf nicht gesungen werden, das Tragen einer Maske ist Pflicht. Wenn es möglich ist, sollen Gottesdienste auch draußen stattfinden. Einer wird auf jeden Fall digital angeboten: Gemeinsam mit der Pfarrgemeinde St. Dionysius feiert die Kirchengemeinde am Ostersonntag einen ökumenischen Gottesdienst via Zoom.

Die Unsicherheit rund um die Präsenzgottesdienste war ein Grund, den Passionsweg anzubieten, der im kleinen Kreis begangen werden kann: „Dazu sind alle eingeladen, die Lust haben, nicht nur Evangelen“, sagt Janine Hühne. Der Andachtsweg richtet sich primär an Erwachsene. Für Kinder ist an der ersten Station ein Passionsweg zum Basteln zu finden. Außerdem sind noch eine Schnitzeljagd und ein Familiengottesdienst zu Ostern geplant.