Daran geglaubt, dass die Kirchengemeinde irgendwann die Orgel vervollständigt, hat Dieter Bensmann immer: „Deshalb habe ich das Holz damals schon zugeschnitten und weggelegt.“ 21 Jahre lang lagerte das Eichenholz bei dem Steinfurter Orgelbaumeister, jetzt schmückt es in Form von Schnitzereien die Orgel in der St.-Dionysius-Kirche. Gemeinsam mit Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst baute Bensmann das Schnitzwerk nun ein. Vor zwei Jahrzehnten ist die Barockorgel in der Pfarrkirche eingeweiht worden. „Die Schnitzereien hat man damals aus Kostengründen erst mal weggelassen“, sagt Bensmann. Bei den Überlegungen für eine Orgel hatte der Kirchenvorstand großen Wert auf die Qualität des Instrumentes gelegt. Von der Stiftsgemeinde St. Bonifatius in Freckenhorst erwarb die Pfarrgemeinde 1996 das historische Hauptwerksgehäuse der Mencke-Orgel aus dem Jahr 1711. Dieter Bensmann restaurierte und ergänzte die Orgel. Das Rückpositiv war gar nicht mehr vorhanden und musste komplett rekonstruiert werden. Etliche Wochen Arbeit Qualität hat ihren Preis.