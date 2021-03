Glocken in der Kirche werden gewartet

Nordwalde -

Von ter

Dionysius hat ein kleines Problem: Sie läuft nur schleppend an. Gemeint ist die Glocke in der Kirche, die den Namen Dionysius verpasst bekommen hat, stolze 2580 Kilo wiegt und auf den Ton „H“ gestimmt ist. Weil an Dionysius und zwei anderen Glocken der Pfarrkirche gearbeitet wird, schweigen diese derzeit.