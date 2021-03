Nordwalde will Gastgeber werden

Wenn Menschen aus aller Welt in zwei Jahren nach Deutschland reisen, könnte Nordwalde eines der Ziele sein. Denn die Gemeinde bewirbt sich als Gastgeber einer Delegation der Special Olympics World Games . Die Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung findet 2023 in Berlin statt. Für die Delegationen aus 170 Nationen werden 170 Kommunen als sogenannte Host Towns gesucht. Nordwalde möchte eine davon werden.

Kreis-Sozialdezernent Tilman Fuchs hatte Bürgermeisterin Sonja Schemmann angesprochen, ob sich die Gemeinde nicht bewerben wolle. Sie habe die Idee im Verwaltungsvorstand angesprochen, erzählt Schemmann: „Da haben sofort alle gesagt: Das ist etwas, das wir machen möchten.“ Eine wichtige Rolle bei der Bewerbung spielt die Evangelische Jugendbildungsstätte (Jubi). Doch es sollen und können noch andere Vereine, Schulen, Kindergärten sowie Einzelpersonen aus Nordwalde die Bewerbung unterstützen.

Bewerbung wird auf den Weg gebracht

Der Kreis Steinfurt wird das Projekt weiter begleiten und hat auch bereits finanzielle Unterstützung signalisiert, wenn Nordwalde den Zuschlag erhalten sollte. Denn die Kosten für die Unterbringung müssten vor Ort getragen werden, sagt Schemmann. Neben dem Kreis, der Gemeinde und der Jubi wollen sich der SC Nordwalde, die BSG, das Jugendparlament und die North­wood Runners beteiligen. Vertreterinnen und Vertreter von ihnen haben an einer Videokonferenz zum Start des Projekts teilgenommen.

Es seien sich alle schnell einig gewesen, „dass wir eine gemeinsame Bewerbung auf den Weg bringen werden“, teilt die Gemeinde mit. „Durch die Arbeit der Jugendbildungsstätte und durch weitere inklusiv denkende und handelnde Institutionen und Vereine ist das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen in unserem Ort schon heute sehr hoch.“

Selbst ohne Zuschlag ein Gewinn

Nordwalde bewirbt sich „für eine kleine beziehungsweise mittlere Delegation“, sagt Schemmann. Damit sind Delegationen zwischen sechs und 80 Personen gemeint. Während die Sportveranstaltung in Berlin stattfindet, empfangen die Host Towns die Athletinnen und Athleten, sorgen nicht nur für Unterkunft und Verpflegung, sondern auch für Trainingsmöglichkeiten und den Transport nach Berlin. Mindestens drei Tage lang würde sich die Delegation in Nordwalde aufhalten. „Den Sportlern soll ein Aufenthalt in unserem Ort geboten werden, der ihnen noch lange in guter Erinnerung bleiben und positiv nachwirken wird“, schreibt die Gemeinde.

Doch auch für den Fall, dass Nordwalde keinen Zuschlag erhalten sollte, sei die Bewerbung nicht umsonst gewesen, habe Tilmann Fuchs ihr gesagt, erzählt Schemmann: Es sei schon ein Gewinn, gemeinsam mit Vereinen und Institutionen aus Nordwalde die Bewerbung einzureichen. Das muss bis zum 31. Oktober erfolgen.

Vereine und Privatpersonen, die das Rahmenprogramm mitgestalten möchten, können sich an Kerstin Heitmann unter Telefon 92 91 19 oder per E-Mail an heitmann@nordwalde.de wenden.