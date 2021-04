Wenn Marianne und Gottfried Grond wieder mal im Münsterland losziehen, müssen sie aufpassen, wenn sie auf Muggel treffen. Zwar befinden sich die beiden nicht in der magischen Welt von Harry Potter, in der Muggel Menschen ohne Zauberkräfte sind, die meistens nichts wissen von den Magiern. Doch wie bei Harry Potter wissen auch die Muggel bei dem Ehepaar Grond nicht, was die beiden da im Wald, unweit einer Sehenswürdigkeit oder an einem Straßenschild gerade machen: Geocaching nämlich. Bereits vor 14 Jahren haben Marianne und Gottfried Grond die moderne Art der Schatzsuche mit GPS zu ihrem Hobby gemacht. In der Fernsehsendung „WDR Computerclub“ war Gottfried Grond auf das Geocaching aufmerksam geworden und hatte es mit einem Autonavi einfach mal ausprobiert. Die Koordinaten führten ihn dann zu einem in der Natur versteckten „Schatz“, einem Behälter, der Cache genannt wird. Seine Frau Marianne hat er dann einfach mal mitgenommen.