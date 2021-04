Die Sperrung des Bereichs Bahnhofstraße / Finkenbreil / Feldstraße bis auf Weiteres hat Folgen für die Freiwillige Feuerwehr . Denn dadurch sind Teile des Gemeindegebiets für die Einsatzkräfte derzeit nicht so schnell zu erreichen. Um insbesondere die westlichen Bereiche besser abzudecken, ist seit Dienstag ein Fahrzeug der Feuerwehr am gemeindlichen Bauhof stationiert. „Im Einsatzfall wird das Fahrzeug durch die Kameraden besetzt, die im Gemeindegebiet westlich der Sperrung wohnen und/oder arbeiten“, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Für den Straßenverkehr wurden weiträumige Umleitungen über die Umgehungsstraße eingerichtet. Aufgrund der Sperrung ändern sich auch die Wege für die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auch die innerörtlichen Umfahrungen als Rettungswege für die Einsatzfahrzeuge frei zu halten, schreibt die Feuerwehr abschließend.