Ein großes Lob sprach Ulrike Kuball aus dem Bauamt der Gemeinde den Anwohnerinnen und Anwohnern der Baustelle an der Bahnhofstraße / Feldstraße / Finkenbreil aus: „Die sind wirklich so geduldig. Wir haben gerade noch mit ihnen gesprochen.“ Sie würden sogar ihre Mülltonnen zur Feldstraße schleppen, um sie dort zur Leerung auf den Gehweg zu stellen.

Seit Dienstag ist die Bahnhofstraße komplett gesperrt. Dennoch gebe es immer wieder Fahrzeuge, die trotz der Sperrschilder versuchen, auf der Bahnhofstraße durchzufahren, so Kuball. Da die Anwohner ja zu ihren Häusern gelangen müssten, seien Durchfahrmöglichkeiten in der Absperrung gelassen worden. „Da versuchen es vor allen Dingen Ortsfremde immer wieder und müssen dann entweder bei Erfmann oder Dömer umdrehen“, schilderte Kuball ihre Beobachtungen während eines Ortstermins. Als am Dienstag der Asphalt abgefräst wurde, sei das schon ziemlich gefährlich gewesen.

Kreisverkehr ist im Sommer fertig

Ortskundige nutzen die Wege über die Sandstiege/Mühlenweg oder die Dömerstiege. „Auf der Sandstiege haben wir jetzt noch ein großes Schlagloch geschlossen“, sagte Ulrike Kuball. Eng werde es dort manchmal durch parkende Fahrzeuge. Wichtig sei es, genug Platz für Feuerwehr und Rettungswagen zu lassen.

Momentan können Fußgänger noch auf einer Seite die Baustelle zwischen Feldstraße und Grottenkamp passieren, allerdings wird damit nächste Woche auch Schluss sein. „Dann müssen Tiefbauarbeiten ebenfalls auf der noch freien Seite erledigt werden“, bedauerte Kuball. Etwa zwei bis vier Wochen werde das dauern. Im Sommer sei dann der Kreisverkehr fertig und mit den Zebrastreifen werde eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger geboten.