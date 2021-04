Der Rat hat im März Thomas Menke und Heike Schulz als seine Vertreterin für den Inklusionsbeirat des Kreises Steinfurt benannt. Nicht erst seitdem engagieren sich Menke, der seit Jahrzehnten in der BSG aktiv ist, und Schulz, die das Eva-von-Tiele-Winckler-Haus leitet, für Menschen mit Behinderungen. Im Interview mit Redakteurin Vera Szybalski sprachen die beiden über Teilhabe, Barrierefreiheit und was sie mit ihrer Teilnahme am Inklusionsbeirat bewirken wollen. Wie inklusiv ist Nordwalde? Thomas Menke: Ich denke, sehr inklusiv. Wir haben viele Vereine, in denen auch Bewohner aus dem Eva-von-Tiele-Winckler-Haus integriert sind, egal ob im Schützenverein, beim Musikzug oder in den Sportvereinen. Das ist bestimmt nicht in allen Kommunen der Fall. Es gibt in Nordwalde eine breite Akzeptanz für die Menschen mit Schwerstbehinderung. Das Eva-von-Tiele-Winckler-Haus ist da Vorreiter gewesen. Denn das ist natürlich ein Entwicklungsprozess, der viele Jahre gedauert hat. Frau Schulz, Sie sind seit ziemlich genau einem Jahr Leiterin des Eva-von-Tiele-Winckler-Hauses. Wie nehmen Sie das wahr? Heike Schulz: Das ist tatsächlich eines der ersten Dinge, die mir erzählt wurden: dass das Haus im Ort wirklich verwurzelt und verankert ist. Das hat sich über das ganze Jahr so bestätigt – von der Schützenuniform, die im Schrank hängt, bis zum Tambourmajorstab oder der Schützenkapelle, die bei uns auf dem Sommerfest gespielt hat. Es gibt eine langjährige Zugehörigkeit: Wir bestehen am 1. Oktober seit 35 Jahren. Dass unsere Bewohner im Dorf so akzeptiert sind in ihrer Besonderheit, daran haben die Einwohner einen großen Anteil. Und das ist schon schön. Teilhabe für Menschen mit Behinderungen ist ein wichtiges Thema.