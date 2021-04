Gute Neuigkeiten für den Reit- und Fahrverein Nordwalde: Der Verein hat eine Zusage von Fördergeldern in Höhe von 85 173 Euro aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ erhalten. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert damit unter anderem die Modernisierung der Beschallungsanlage und die Erstellung eines Seminarraums.

„Ich freue mich sehr, dass die Mittel den vielen engagierten Reitsportlerinnen und Reitsportlern zugutekommen“, wird die heimische Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung von ihr und Bürgermeisterin Sonja Schemmann zitiert. „Gerade die aufwendige Unterhaltung der Reitanlagen ist für viele Vereine eine große Herausforderung, deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir hier den Verantwortlichen vor Ort finanziell unter die Arme greifen. Ich bin mir sicher, dass die baldige Umsetzung ein Erfolg wird.“

Kontinuierliche Investitionen

Auch Sonja Schemmann, freut sich über die Förderzusage aus Düsseldorf: „Mit dem Bescheid kann nun der Verein mit den Modernisierungsarbeiten beginnen. Für alle Pferdefreunde und den Sport in Nordwalde ist das eine tolle Nachricht.“

Das Land investiert massiv in die Sportstätten, um dem Investitionsstau der vergangenen Jahre entgegen zu wirken, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden bis zum Jahr 2022 insgesamt 300 Millionen Euro in die Modernisierung der Strukturen fließen. Dabei werden jene Sportstätten unterstützt, die sich im Eigentum von Vereinen oder Verbänden befinden beziehungsweise von diesen langfristig angemietet sind. „Die kontinuierlichen Investitionen in unsere Vereine zeigen, dass wir es ernst meinen und Wort halten“, so Christina Schulze Föcking abschließend.