Die gute Nachricht aus Düsseldorf hat die Bürgerstiftung Bispinghof bereits Ende vergangenen Jahres erhalten, auf die offizielle Übergabe des Förderbescheids zum Ausbau des Obergeschosses des Haupthauses auf dem Bispinghof hatte die Stiftung aber warten müssen. Bis jetzt. Am Mittwochmorgen überreichte Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, den Förderbescheid in Höhe von 691 200 Euro. Bei einem Termin in kleiner Runde auf dem Bispinghof erläuterten Roswitha Krusch-Oest und Bernard Hillebrand von der Bürgerstiftung sowie Heimatvereins-Vorsitzender Werner Dirksen das Projekt „Schaufenster Heimatmuseum“, das im Haupthaus realisiert werden soll. „Wir wollen etwas in­stallieren, was für ein Heimatmuseum ungewöhnlich ist“, sagte Krusch-Oest.