Für Jörg Ebbing wären beide für die Kanzlerkandidatur geeignet gewesen, Annalena Baerbock und Robert Habeck: „Ich wäre mit beiden glücklich gewesen“, sagte Ebbing, der mit Anita Heckötter-Hartel die Doppelspitze des Nordwalder Grünen-Ortsverbands bildet. „Ich finde es aber großartig, dass es Annalena geworden ist. Sie ist eine starke Frau, unheimlich sympathisch und sehr themenfest“, sagte Ebbing am Montagmittag. Sie komme, in dem was sie macht, „sehr klar rüber“. Kurz zuvor hatten die Grünen bekannt gegeben, dass sie Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin nominieren.