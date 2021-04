Die Entscheidung sorgte für Ärger, Wut und Empörung: Als Mitte März der Vatikan in Rom erklärte, die katholische Kirche sei nicht befugt, homosexuelle Paare zu segnen, war die Entrüstung groß – auch in den örtlichen Gemeinden. Einer, der sich kurz danach zu Wort meldete, war Kreisdechant Dr. Jochen Reidegeld, leitender Pfarrer von St. Nikomedes Steinfurt, der die Verlautbarung des Vatikans kritisierte. Und nicht nur er: Mittlerweile haben sich die Pfarreiräte von St. Johannes Baptist in Altenberge und von St. Dionysius in Nordwalde mit dem Thema beschäftigt und klar Positionen bezogen – und das kann man sehen: Als öffentliches Zeichen der Solidarität mit homosexuellen Menschen hat die Pfarrgemeinde St. Dionysius auf dem Kirchplatz eine Regenbogenfahne aufgehängt.