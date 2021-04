Es war ein öffentlicher Machtkampf, den Armin Laschet und Markus Söder in den vergangenen Tagen ausgetragen haben und der am Dienstag entschieden wurde: Laschet wird Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl im September. Von der öffentlichen Auseinandersetzung ist Maren Bals alles andere als begeistert: „Das ist unschön. So ein Verfahren in der Öffentlichkeit ist sehr unglücklich. Ich kann das überhaupt nicht verstehen.“ Besonders bei einer so wichtigen Personalie, sagte die Vorsitzende der Nordwalder CDU.