Ein Mann, 58 Jahre alt, mit einem Tumor: Das war der erste Patient, den Frank Emschermann in seiner Praxis gegen das Coronavirus impfte. Es war der Mittwoch nach Ostern. Zwei Wochen ist das mittlerweile her. Seitdem hat Emschermann einige weitere Patientinnen und Patienten in der Praxis, die er mit Dr. Jochen Veit an der Bahnhofstraße betreibt, geimpft. Auch wenn es mehr hätten sein dürfen: „Wir werden relativ kurz gehalten“, sagt Emschermann. In der ersten Woche waren es 42 Impfungen, in der zweiten Woche 36. In dieser Woche wird 24 Mal Biontech und 20 Mal AstraZeneca verimpft. „Die Impfmengen sind sehr überschaubar“, sagt Emschermann. „Wir hätten gerne mehr Impfstoff, um die Nachfrage auch zu bedienen.“ Mit dem Impfstart in den Arztpraxen können endlich die jüngeren Menschen mit Vorerkrankungen, die eine Corona-Infektion möglicherweise nicht überleben, geimpft werden.