Der Rückzug von Willi Volpers aus dem Nordwalder Gemeinderat hat für Veränderungen in der CDU-Fraktion gesorgt: Lejla Isenaj ist nachgerückt. Im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss wurde sie in den Rat eingeführt. Doch nicht nur das hat sich geändert, die CDU musste auch einen Nachfolger für Volpers als Ausschussvorsitzenden finden. Zudem haben die Christdemokratinnen und Christdemokraten die Ausschüsse teilweise neu besetzt.

Neuer Vorsitzender des Planungs-, Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses ist CDU-Fraktionsvorsitzender Tobias Elshoff . Vielleicht werde der Ausschussvorsitz in ein paar Jahren noch mal anders besetzt. „Die Fraktion hat aber gesagt, erst mal soll ich das machen“, sagte Elshoff. Bis auf ein paar Vertretungen in einzelnen Sitzungen ist es für ihn der erste Ausschussvorsitz.

Isenaj rückt in den Schulausschuss

Bei der Besetzung der Ausschüsse hat es einige Verschiebungen gegeben. Lejla Isenaj gehört künftig statt Sven Hülskötter, der die erste Vertreterposition einnimmt, dem Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss an. Im Planungsausschuss rückt sie an die zweite Vertreterposition und im Haupt- und Finanzausschuss an die erste Vertreterposition.

Maren Bals nimmt den Platz von Willi Volpers im Planungsausschuss ein und Till Diepenbrock den im Hauptausschuss. Für Maren Bals rückt Sven Hülskötter in den Hauptausschuss. Isenaj ist neue erste Vertreterin (statt Diepenbrock) und Bals neue vierte Vertreterin (statt Hülskötter) im Hauptausschuss.

Im Rechnungsprüfungsausschuss ersetzt Klaus Schröer Willi Volpers. Lejla Isenaj ist auf der neunten Vertreterposition. Isenaj übernimmt von Willi Volpers im Betriebsausschuss den Vertreterposten und den Sitz im Wahlprüfungsausschuss, wenn eine Umbesetzung notwendig ist.

„Ich habe in der Fraktion abgefragt, wer in welchen Ausschuss möchte“, sagte Tobias Elshoff. „Das muss ja zu den Interessen passen.“ Jede und jeder solle möglichst in zwei Ausschüssen vertreten sein. Wenn das nicht der Fall ist, steht das Ratsmitglied auf einer ersten oder zweiten Vertreterposition.