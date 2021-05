Das verlorene Herz ist zurück an seinem Platz am Brüggemannsbach: Anfang Februar hatte der Heimatverein gemeldet, dass die bunt bemalten Steine, die Vereinsmitglieder zu einem Herz geformt hatten, nicht mehr neben der Sitzgruppe an der Hilgenbrinker Straße liegen. Jetzt ist das Herz wieder vollständig, vor allem dank Steffi Kuhn und den Schülerinnen und Schülern aus dem Offenen Ganztag der Wichernschule. Sie haben zuletzt fleißig Steine bemalt. Dass Steffi Kuhn beteiligt ist, hat einen Grund: Sie hat die Aktion damals gestartet. Ihre Schwester, die in Hamm wohnt, hatte ihr von einer langen Schlange bemalter Steine erzählt.