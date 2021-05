Die Nachricht sorgte für Schlagzeilen: In Tecklenburg haben Archäologinnen und Archäologen einen 120 Jahre alten Tennisplatz entdeckt. Mechtild Hueske las einen Artikel darüber, als ihr einfiel: „In Nordwalde gab es einen Tennisplatz, der fast genauso alt ist.“ Hueske, die selbst Mitglied im Heimatverein ist, rief Felix Nordhoff an, den Foto-Archivar des Heimatvereins. Er habe bestätigt, dass es Bilder aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gibt, die Tennisspielerinnen und Tennisspieler in Nordwalde zeigen. In einem Buch vom Heimatverein ist so ein Foto abgedruckt. Datiert ist es auf das Jahr 1908. Es existieren zwar sehr wenige Fotos aus der Zeit, aber immer noch mehr als Aufzeichnungen, hat Karlheinz Steltenkamp festgestellt. Seit 31 Jahren ist er Sportwart beim TC Nordwalde 1921 und arbeitet derzeit an der Chronik des Vereins. Schließlich wird der Tennisclub in diesem Jahr 100 Jahre alt.