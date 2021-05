Lena Bröders Bühne ist heute wieder das Klassenzimmer. Fünf Jahre, nachdem sie zur Miss Germany gekürt wurde, arbeitet die 31-Jährige als Lehrerin an einer Oberschule in Niedersachsen. Unterricht in Wirtschaft, Technik, Gestaltendes Werken und Hauswirtschaft, das ist der Alltag von Bröder. Damit ist die ehemalige Nordwalderin zurück in dem Job, den sie anstrebte, bevor sich 2016 die Welt des Glitzers und Glamours für sie öffnete. Im Europapark Rust setzte sich Bröder damals bei der Wahl zur Miss Germany gegen 23 Konkurrentinnen durch. Die nächsten zwölf Monate standen Galas, Fernseh-Auftritte und Pressetermine in ihrem Terminkalender. Durchweg positive Erfahrungen Bröder traf Prominente wie Günther Jauch und Guido Maria Kretschmer, schrieb ihre Autobiografie „Das Schöne in mir – Mit Glaube zum Erfolg“ und schüttelte bei einem Besuch in Rom Papst Franziskus die Hand. Um die 200 Veranstaltungen seien es gewesen, schätzt Bröder.