„Also wenn man mich als Frau fragt: Ich kann durchaus in zwei Stunden alles erledigen und dann noch einen Kaffee trinken.“ Welche Einkaufsgewohnheiten haben Ochtrups Kommunalpolitiker? Maria Wiggenhorn ( SPD , in Vertretung für Martin Wilke) gewährte im Bauausschuss Einblicke.

Dem lag ein Beschlussvorschlag der Verwaltung zugrunde: Auf den zehn Plätzen an der Kreuzung Kolping­straße, Hellstiege und Poststraße dürfen Autofahrer künftig nur noch zwei Stunden lang parken. Die Argumentation: Die Plätze werden überwiegend von Dauerparkern belegt, die in der Nähe arbeiten und ihre Autos genauso gut weniger zentral abstellen können.

„Wir wollen, dass Leute in die Stadt kommen. Dann muss es in dem Bereich auch Parkplätze geben, auf denen man vier bis sechs Stunden parken darf“, sagte Hajo Steffers (CDU). Dem setzten Bauamtsleiter Ulrich Koke und Uwe Wagner (SPD) entgegen, dass unterschiedliche Parkzeitbegrenzungen an unterschiedlichen Stellen in der Innenstadt die Autofahrer verwirren könnten. Wagner steuerte noch ein weiteres Argument bei: „Wir müssen auch an die Büchereibesucher und Kirchgänger denken.“

Mit nur einer Stimme setzten sich die Befürworter des Vorschlages gegen die des ausgedehnten Parkens durch. Sie stimmten zugleich der Anregung des Ausschuss-Vorsitzenden Matthias Dankbar zu, das Thema ein halbes Jahr nach der Neuregelung nochmals aufzugreifen.