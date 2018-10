Vor zehn Jahren wurde die Karte vom Land NRW eingeführt. „Sie ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für intensives bürgerschaftliches Engagement“, erklärt Stücker, der bereits zahlreiche dieser Karten bewilligt hat.

Wie viele es sind, kann Stücker nicht sagen, nur, dass die Nachfrage immer noch vorhanden sei. Inhaber dieser Karten erhalten aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Land und den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen Vergünstigungen in vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie bei Veranstaltungen unterschiedlicher Art.

Der Antrag für die Ehrenamtskarte ist auf der Internetseite der Stadt Ochtrup zu finden. Mindestens seit einem Jahr muss der Antragsteller ehrenamtlich für das Gemeinwohl in einer oder mehreren Organisationen tätig sein. „Der Bereich ist ganz egal“, betont Stücker. Das könne etwa der Jugendtrainer im Sportverein, aber auch ein Mitarbeiter in der Hospizgruppe sein. Menschen, die sich im Umwelt- oder Tierschutz engagieren oder freiwillig bei der Feuerwehr arbeiten, haben ebenso Anspruch auf diese Karte. Zudem sollte das ehrenamtliche Engagement ohne Aufwandsentschädigung geleistet werden.

Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten unter anderem eine Ermäßigung für eine Dauerkarte für das Freibad, Rabatte beim Eintritt zu städtischen Kulturveranstaltungen oder bei Erste-Hilfe-Kursen des Roten Kreuzes. Einige Gastronomen und örtliche Einzelhändler beteiligen sich an der Aktion und gewähren Kunden mit der Karte Nachlässe. Verschiedenen Dienstleistungen können ehrenamtlich Engagierte bei einigen Geschäften günstiger in Anspruch nehmen. Die Vorteile müssen aber nicht in der Heimatstadt in Anspruch genommen werden, sie gelten landesweit.