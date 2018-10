Hochkarätiges für die Kleinen

„Vorhang auf“, heißt es für die jungen Theaterfreunde. Das „Theater für Kinder“ hat fünf Stücke für den Nachwuchs auf seinem 17. Spielplan. „Wir haben wieder hochkarätige Ensembles engagieren können, die Kinder für Kultur, Theater und den Umgang mit Sprache begeistern wollen“, sagt Elisabeth Elling-Ruhwinkel, vom Organisationsteam.

Los geht es am Donnerstag (11. Oktober) mit dem Stück „Kleiner Adler ganz groß“ des Figurentheaters „Die Roten Finger“. Spannendes Kindertheater mit Jazz, Rap, klassischer Musik und Mitmachliedern mit Ohrwurmcharakter verspricht diese Gruppe aus Hannover, die zum ersten Mal mit ihren geschnitzten Tischfiguren nach Ochtrup kommt.

Wahre Freundschaft

Die Hauptrolle in dem Stück spielt der Indianerjunge Kleiner Adler, der beweisen will, dass er schon groß und mutig ist, heißt es in der Ankündigung. Er macht sich auf den Weg durch die Wildnis zum großen Adlerberg. Angst hat er vor den weißen Jungen Jo und Willi. Weil Kleiner Adler mit Tieren und Mutter Erde behutsam umgehen zu weiß, bewältigt er das Abenteuer. Jo und Willi lernen von dem Indianerkind, was wahre Freundschaft ist. Geeignet ist das Stück für Kinder ab vier Jahren.

Weiter geht es am 29. November (Donnerstag) mit dem Stück „Post von den Weihnachstwichteln“ des „Theaters Rosenfisch“ aus Aachen. In der Geschichte sorgen die Wichtel Junte, Jante und Josselli dafür, das Weihnachtswünsche der Kinder in Erfüllung gehen. Sie drechseln, schnitzen, stricken und schicken die Geschenke per Hunde-Post in die ganze Welt. Doch es wird für die Wichtel immer schwieriger, die komplizierten Wünsche zu erfüllen . . .

Gackerndes Huhn

In neue Jahr startet das „Theater für Kinder“ am 24. Januar (Donnerstag) mit dem Stück „König Sofus und das Wunderhuhn“ von Tankred Dorst und Ursula Ehler für Kinder ab fünf Jahren. Weil den König das gackernde Huhn seiner Enkelin Rosalind stört, jagt er beide aus dem Schloss. Doch ohne seine Enkelin wird Sofus unausstehlich. Wie es Rosalind gelingt, ihren Großvater doch wieder zum Lachen zu bringen, zeigt das Hohenloher Figurentheater aus Herschbach.

Foto: Hildegard Wegner

„Das kleine Ich bin Ich“, präsentiert am 21. März (Donnerstag) Anne‘s Bühne aus Apen-Hengstforde. In dem Stück nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Mira Lobe geht es um ein buntes Tier, das es nicht leicht hat im Leben, weil es immer ausgelacht wird. Doch zum Schluss macht es eine überraschende Entdeckung.

Zum Abschluss der Theatersaison spielt das Lille-Kartofler-Figurentheater am 9. Mai (Donnerstag) das Märchen „Der Froschkönig“ als Puppenspiel. „Das Spiel ist ein großes, weiches und anfassbares Bilderbuch“: Matthias Kuchta spielt mit seinen fast lebensgroßen Textilfiguren, die er auf dem Fußboden vor und zwischen den Kindern führt.

Foto: Vera Wunsch