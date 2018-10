Eine analoge Überraschung

Peter Gaux, einer der Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Ochtrup/Laer, gab sich am Donnerstagnachmittag bescheiden. „Wir bieten für die Ausstellung zu den Projekten und Ergebnissen des diesjährigen Kulturrucksacks ja nur das Dach – und die Getränke. Aber ich bin immer wieder gespannt, was man hier so entdecken kann.“ Da stellte er das Licht seines Geldinstituts, das diese Kulturprojekte für und von Kindern und Jugendlichen schon viele Jahre unterstützt, aber unter den Scheffel.

„Richtig“, ergänzte die Marketing-Leiterin Uta Wienefoet schmunzelnd, „die Süßigkeiten auf den Stehtischen hat Steffi Herrmann mitgebracht.“ „Die mussten bei uns zu Hause aber dringend weg, damit die niemanden in Versuchung bringen“, konterte die angesprochene Lichtmaler-Verantwortliche schlagfertig. Die Stimmung war also prima, wie sich auch die großen und kleinen Besucher bei der lockeren Ausstellungseröffnung in der Hauptstelle der Volksbank überzeugen konnten. „Ich hoffe, dass sich nicht nur die Kunden der Bank dafür interessieren, was wir Lichtmaler oder die Mitarbeiter des Jugendcafés Freiraum mit den Kindern und Jugendlichen zusammen auf die Beine gestellt haben. Ein Besuch – auch ohne Geldnot oder Beratungsbedarf – lohnt sich hier auf jeden Fall“, rührte Lichtmaler-Aktivist Chris Tettke sofort die Werbetrommel für die Ausstellung. Die ist mindestens in den nächsten 14 Tagen genauestens in Augenschein zu nehmen.

Reiselustig hatten sich die Ochtruper Lichtmaler gegeben und im Weltkulturerbe Zeche Zollverein das Projekt „Phänomania“ nicht nur fotografiert, sondern auch anschließend Fotobücher erstellt, die den Volksbankchef besonders interessierten. „Bei all dieser immer stärker werdenden digitalen Technik ist das doch eine echte analoge Überraschung“, freute sich Peter Gaux. „Wir können auch noch die gute alte Schwarz-Weiß-Fotografie, haben in einem richtigen Fotolabor mit Chemie und Fotopapier gearbeitet und dabei Fotogramme und Postkarten erstellt“, wies Chris Tettke auf einige interessante Exponate hin. Beinahe hätte er das bewährte Namensgeberspektakel der Ochtruper Lichtmaler vergessen. „Ach ja, und mit dem Lichtmantel, den LED-Ketten und viel Fantasie sind wir wieder in alten Werkhallen im Dunkeln unterwegs gewesen. Die tollen fotografischen Ergebnisse kann man hier auch betrachten“, legte er noch schnell nach.

Interessierter Beobachter war auch Steffen Klos von den Fotofreunden aus dem saarländischen Freisen. Der will sich im Deutschen Verband für Fotografie (DVF) vor allem um Fortbildungsworkshops für Kinder und Jugendliche kümmern.

Beim Kulturrucksack ist wie stets auch auf das Jugendcafé Freiraum Verlass, wenn es um Angebote für Kinder und Jugendliche ging. Dana Brüggenkamp spannte einen großen Bogen von den Pouring-Work­shops, in den mit ineinander verlaufenden Acrylfarben gearbeitet wurde, über die „Do-it-Yourself-Werkstatt“ bis hin zu speziellen Kulturtagen im Jugendcafé, die sich nur an Mädchen wendeten. „Nicht nur, weil das ein Projekt in meinem Freiwilligen Sozialen Jahr hier im Café Freiraum war, möchte ich auf den Poetry- Slam-Workshop und den anschließenden Wettbewerb hinweisen, bei dem uns eine, wie ich glaube, spannende Verbindung von Poetry-Slam und dem Rappen ganz gut gelungen ist“, beschrieb sie einige weitere Highlights der Kulturrucksackprojekte.