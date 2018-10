Die Töpferstädter werden gebeten, den Grünschnitt vor 6 Uhr zur Abfuhr bereitzustellen.

Bei der Grünschnittabfuhr werden Äste (bis maximal 15 Zentimeter Durchmesser) und Strauchschnitt (bis anderthalb Meter Länge) abgefahren. Wichtig ist es nach Angaben der Stadt, den Strauchschnitt mit verrottbarem Material zu bündeln. Baum- oder Strauchschnitt, der so klein ist, dass er sich nicht zum Bündeln eignet (wie etwa Hecken-Formschnitt), kann in verrottbaren Papiersäcken an die Straße gestellt werden. Schnittgut in Plastiksäcken kann nicht mitgenommen werden. Laub, Rasenschnitt oder Gartenwildkräuter zählen nicht zu Baum- oder Strauchschnitt. Dieses verrottbare Material ist über die Biotonne oder den eigenen Komposthaufen zu entsorgen. Kartons, die Laub, Rasenschnitt oder ähnliches enthalten, werden daher ebenfalls nicht abgefahren.

Der Grünschnitt muss am Rand von öffentlich zugänglichen Straßen und Wegen gelagert werden. Zur Mitnahme von Grünschnitt, der auf Privatflächen liegt, ist das Abfuhrunternehmen nicht verpflichtet. Grünschnitt, der zu spät an die Straße gepackt wird, wird nicht mehr abgeholt. Im Interesse eines sauberen Ortsbildes sollte kein Grünmaterial länger als zwei Tage vor der Abfuhr an die Straße gelegt werden.

Im Außenbereich wird kein Grünmaterial eingesammelt. Wer hier Grünschnitt oder Schlagabraum verbrennen möchte, muss dies dem Ordnungsamt der Stadt Ochtrup mindestens drei Tage vorher anzeigen. So können der Kreis Steinfurt und die Feuerwehr rechtzeitig zuvor informiert werden.

Für alle Ochtruper besteht weiterhin zusätzlich die Möglichkeit, haushaltsübliche Mengen Grünschnitt (Pkw- beziehungsweise Kombikofferraumladungen) bei der Firma Kockmann im Weinerpark zu den Öffnungszeiten (montags bis freitags 7 bis 17 Uhr, samstags 7 bis 13 Uhr) abzugeben. Bei der Anlieferung ist ein amtliches Dokument, das den Wohnsitz in Och­trup ausweist, zwingend mitzubringen.