Neben einigen kreativen Bastelangeboten, wie das Knüpfen von Freundschaftsarmbändern, konnten die 30 angemeldeten jungen Mädchen bereits am Vormittag an einem Tanzworkshop teilnehmen, leckere Pizzaschnecken backen, Lein-wände bunt mit Acrylfarbe gestalten sowie pinke Seifen selbst gießen.

„Die Bastelangebote sind bei den Teilnehmerinnen sehr beliebt, deshalb gibt es vormittags und nachmittags jeweils drei unterschiedliche Kreativworkshops“, erklärt Vera Hartmann vom Café Freiraum. Wenn bestimmte Angebote besonders gut ankommen, können diese auch nachmittags stattfinden. „Mit Material sind wir gut ausgestattet“, fügt die Sozialpädagogin hinzu.

Auch am Nachmittag dürfen sich die Mädchen über weitere zahlreiche Angebote freuen. Nach einer einstündigen Mittagspause, in der sich die kreativen Teilnehmerinnen im Café sowie im Außenbereich des Jugendtreffs aufhalten können, haben die Kinder die Möglichkeit, ausgefallenen Haar-schmuck zu basteln, Ohrringe aus Modelliermasse zu gestalten oder einige Tanzmoves während des am Vormittag bereits angefangenen Kurses zu erlernen. Einfach mal „typisch Mädchen“ sein können die Zehn- bis Vierzehnjährigen mit den zur Verfügung stehenden Nagellacken und Schminkutensilien.

„Am Mädchenkulturtag gibt es eine ganz besondere Atmosphäre. Die Mädchen können einfach mal unter sich sein, und Dinge ausprobieren, die sie ansonsten nicht tun würden“, freut sich Vera Hartmann.

Sie und auch die anderen vier Betreuerinnen sind mit der Teilnehmerzahl und dem Programm des Projektes äußerst zufrieden. Auch im nächsten Jahr soll der Mädchentag wieder als eine Kombination der Mädchenaktionstage und den Programmen des Kulturrucksacks NRW stattfinden. „Wenn es mit der Unterstützung des Kulturrucksacks möglich ist, werden wir es vielleicht in einem noch größeren Rahmen ermöglichen können“, verrät Organisatorin Vera Hartmann.

Doch nicht nur den Organisatorinnen bereitet das Angebot große Freude. Auch die Kinder genießen diesen Tag, der sich ausschließlich an ihre Bedürfnisse und Interessen richtet, sichtlich.

„Ich war beim letzten Mal im Juni auch schon dabei und da hat es mir sehr gut gefallen. Deshalb bin ich heute wieder hier“, berichtet Maja Sauer strahlend. Und auch ihre Pizzaschnecken-Backkollegin Carla Bätker erzählt fröhlich: „Ich kenne das Kreativ-Camp bereits, aber da ich dieses Jahr dafür leider schon zu alt war, bin ich mit meinen Freundinnen hier.“

Der Mädchenkulturrucksack hat bereits zum zweiten Mal Mädchenherzen höher schlagen lassen und so manch ein Auge zum Strahlen gebracht – und das sicherlich nicht zum letzten Mal.