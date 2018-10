Es ist gerade halb Neun, da kommen die ersten Autos bei Köllmann an. Die Koffer-räume sind gefüllt mit Obst, Gemüse, Früchten und Blumen. Gleich sind einige Landfrauen zur Stelle und schleppen die Kisten in die Festscheune. Schließlich sollen die Erntegaben noch auf Strohballen aufgebaut und ansprechend dekoriert werden, so dass die Gottesdienstbesucher alles gut sehen können. Und was haben die Frauen nicht alles mitgebracht: Mais, Nüsse, Grünkohl, Kürbisse, Zucchini, Äpfel und Eingemachtes. Und jede Menge Sonnenblumen, die das Ganze prächtig umrahmen. Ein Gärtnerherz hätte seine helle Freude bei diesem Anblick.

Für den Aufbau des Altares sind die Männer zuständig. Nachdem mit Stellwänden schnell eine neutrale Rückwand aufgesetzt und mit Maispflanzen und Sonnenblumen dekoriert ist, wird eine Bierzeltgarnitur zum Altar umfunktioniert. Eine weiße Tischdecke darüber gelegt, ein Kreuz und Blumen darauf gestellt - und schon ist der Erntealtar fertig. Aber das ist noch nicht alles, was für die „Landmänner“ noch an Arbeit wartet.

Die Gläubigen brauchen einen Platz zum Sitzen. Also wird ein ganzer Wagen mit Sitzbänken geholt, die in der Festscheune aufgestellt werden. „Zur Not können wir noch jede Menge Stühle dazu stellen“, bekräftigt Thomas Ostendorf, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, der an diesem Morgen alles im Blick hat.

Und er ist ein gefragter Mann. „Wo soll denn das Wagenrad aufgestellt werden?“ fragen die Frauen. Aber schon haben sie sich selbst für einen Standort entschieden. Im Gespräch erzählt Thomas Ostendorf von der langen Tradition des Engagements der Landwirte, der Landfrauen und der Landjugend. „Der Erntedankgottesdienst findet immer im Wechsel zwischen Welbergen mit Langenhorst und Ochtrup statt. In diesem Jahr ist nun wieder St. Lambertus an der Reihe, und zwar in der Oster“, informiert Ostendorf. Denn in Ochtrup wechselt jedes Mal auch die Bauernschaft, in der das Erntedankfest ausgerichtet wird.

Etwas ist fast wieder neu in diesem Jahr. In der Vergangenheit wurde das Erntedankfest immer an einem Samstag gefeiert. „Nach etwa 20 Jahren feiern wir mal wieder an einem Sonntag“, berichtet Thomas Ostendorf. Deshalb ist das Erntedankfest auch nicht mit dem Gottesdienst beendet, sondern die ganze Gemeinde ist zum Frühschoppen eingeladen. Die Landjugend sorgt dafür, dass niemand verdursten muss und für die hungrigen Mägen gibt es auch ein Angebot.

Gegen 10 Uhr ist die Festscheune geschmückt, denn „viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende“. Der Gottesdienst kann beginnen und auch für das anschließende Beisammensein in der Oster ist alles vorbereitet. „Im nächsten Jahr ist dann wieder Welbergen mit Langenhorst am Zuge“, so der Ausblick auf das Ernte-dankfest 2019.