Erinnern, lachen und lauschen

Die „Ochtruper Kulturtage“ gehen in die nächste Runde. Unter der Leitung von Dr. Guido Dahl und mit Unterstützung der Volksbank Ochtrup-Laer hat das Kulturforum für die Zeit vom 5. bis 27. November erneut ein vielschichtiges und hochkarätiges Programm aus traditioneller und zeitgenössischer Kunst zusammengestellt. „Ich freu‘ mich drauf“, sagt Dahl, der keine Veranstaltung besonders hervorheben will.

„Farbenspiel in Acryl“

Die Kunstausstellung zur Eröffnung am 5. November (Montag) um 19.30 Uhr in der Bücherei St. Lamberti nennt er dann aber doch als einen seiner Favoriten. Die Ochtruperin Renate Wellers wird einige ihrer Arbeiten unter dem Motto „Farbenspiele in Acryl“ präsentieren. „Ich habe das Schaffen dieser Künstlerin schon etwas länger beobachtet“, sagt Dahl. Ihre Bilder sollten Betrachter auf sich wirken lassen. Die Künstlerin ritzt die Motive in den Maluntergrund, der aus Spachtelmasse wie Zement, Marmormehlen und Gips besteht, und bereitet ihn zu einer vereinfachten Figürlichkeit mit starker Oberflächenstruktur. Die Bilder haben dadurch eine eindrucksvolle plastische Bildkomposition.

Ins Schwärmen gerät Dahl auch, wenn er von der Operngala am 15. November (Donnerstag) um 19 Uhr in der Villa Winkel spricht. Auch diese Veranstaltung unter dem Titel „O, wie so trügerisch . . . wovon Männer träumen und was Frauen wollen . . . Oper(r)ette sich, wer kann!“ möchte er Musikliebhabern ans Herz legen. Stefan Lex, Sigrid Althoff und Christiane Linke werden Höhepunkte aus Oper, Operette, Film und Musical präsentieren. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Eine weitere Veranstaltung, für die sich Interessenten rechtzeitig Karten sichern sollten, ist laut Dahl das theologische Kabarett „Jesus Christ“ mit Markus von Hagen am 27. November (Dienstag) um 19.30 Uhr in der Villa Winkel. „So etwas haben wir zum ersten Mal im Programm“, erklärt der Initiator der Kulturtage. Religion sei ein viel zu wichtiges Thema, um es im Kabarett den Atheisten zu überlassen. Dahl hofft, dass sich auch Vertreter der Kirche diesen Abend nicht entgehen lassen, warnt aber: „Der Adressat muss Kritik verstehen können.“ Der Eintritt kostet 12,50 Euro.

Die Gestaltung der Pogromnacht-Gedenkfeier am 9. November (Freitag) ist fester Bestandteil der Ochtruper Kulturtage. Drei Schülerinnen des Gymnasiums stellen um 18 Uhr am Kniepenkamp, Hintereingang der Verbund-Sparkasse, ihre Forschungsergebnisse zum Leben der Ochtruperin Isabella Trude von Bingen vor. Diese konnte zunächst dem NS-Terror durch Flucht in die Niederlande entkommen, wurde aber mit ihrer Mutter Bertha und dem jüngeren Bruder Bernhard 1943 von den deutschen Besatzern aufgegriffen, nach Westerbork verschleppt und später im Vernichtungslager Sobibor in Polen ermordet.

Musikalische Lesungen

Zwei musikalische Lesungen zu Geschichten mit jeweils renommierten Sprecherinnen und Instrumentalisten bereiten dem Publikum eine musikalisch-literarische Mixtur, heißt es in der Ankündigung. Das Kammerhörstück „Von Göttern und Menschen“ am 20. November (Dienstag) um 19.30 Uhr in der Bücherei St. Lamberti beinhaltet Begebenheiten mythischer Geschichten. Gelesen werden sie von der Sprecherin des Deutschlandfunks, Anja Bilabel. Tickets kosten 12,50 Euro.

„Elena Ferrante – Meine geniale Freundin“ ist die Lesung am 22. November (Donnerstag) überschrieben, in der es um Auszüge aus dem gleichnamigen Bestseller der Autorin Elena Ferrante geht. Es handelt sich um die Geschichte einer Freundschaft, die zugleich eine Geschichte Italiens der Nachkriegszeit ist. Gelesen wird sie von Franziska Mencz. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Bücherei St. Lamberti. Der Eintritt beträgt 12,50 Euro.

„Nachschlag! Mit Kohldampf in die letzte Runde“ ist der Titel eines Frauenkabaretts am 13. November (Dienstag) um 19.30 Uhr in der Villa Winkel. Das Duo „Glanz und Gloooria“ verspricht „einen kräftigen Nachschlag in Sachen Lebenshunger“ in der zweiten Halbzeit, wann immer diese beginnt.

Ein wenig Eigennutz

Dahl ist überzeugt, dass für jeden in diesem Programm etwas dabei ist. An dem Zusammenstellen diese Programms habe er wieder viel Vergnügen gehabt, betont er. Dahl legt Wert darauf, hochkarätige Veranstaltungen anbieten zu können. Zum einen natürlich für die Ochtruper, „ein bisschen aber auch aus Eigennutz“, gibt er mit einem verschmitzten Lächeln zu.

Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Steffers, Bahnhofstraße 24 (Telefon 0 25 53/93 90 15), oder bei der Tourist Info Ochtrup, VWO-Geschäftsstelle, Töpferstraße 2 (Telefon 0 25 53/ 9 81 80), erhältlich.