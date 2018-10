Was im Leben gewachsen ist

„Erntedank ist nicht nur Obst und Gemüse.“ Mit dieser Aussage überraschte Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel die Frauen und Männer, die sich am Sonntag zur Monatsversammlung der KAB St. Paulus im Clemens-August-Heim eingefunden hatten.

Der Dank für die ertragreiche Ernte müsse den Dank für alles einschließen, was im Leben gewachsen und zugewachsen ist. Beispiele dafür nannte die Seelsorgerin zuhauf: gelingende Beziehungen, stabile Freundschaften, gute Gesundheit oder das Geschenk, in Frieden leben zu dürfen. All dieses sei nicht selbstverständlich und mit einem Blick auf das nähere Umfeld und die Nachrichten sei schnell erkennbar, dass viele Menschen Mangel an den Selbstverständlichkeiten litten. „Auch dieses in den Blick zu nehmen, gehört zum Erntedankfest dazu“, bekräftigte Anna-Maria Trockel bei der KAB-Versammlung.

„Bewahrung der Schöpfung“

Sie informierte darüber, dass am ersten Sonntag im Oktober die deutschen katholischen Gemeinden das Erntedankfest feiern. Diesen Termin habe die Deutsche Bischofskonferenz im Jahr 1972 festgelegt. Daraus folge für die einzelnen Gemeinden aber keine Pflicht, das Erntedankfest an diesem Tag zu feiern – es sei freiwillig, und auch ein anderer Sonntag sei dafür genauso gut geeignet. An Erntedank wollten die Christen Gott für die Schöpfung danken und zeigen, dass sie sich ihrer Abhängigkeit von der Natur bewusst seien. Mit dem in der Gesellschaft gestiegenen Umweltbewusstsein bekämen die Worte von der „Bewahrung der Schöpfung“ eine neue Bedeutung: Mittlerweile stellten viele Gemeinden an Erntedank den Umweltschutz oder die Entwicklungshilfe in den Vordergrund. An dem Tag werde auch an die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft appelliert.

Dankbarkeitsübung

Nach dem Vortrag ließen sich die Anwesenden auf eine Dankbarkeitsübung ein. Sie schrieben ganz für sich jeweils fünf für sie bedeutsame Gegenstände auf einen Zettel. Danach folgten fünf Menschen, die ihnen besonders am Herzen liegen, und fünf Eigenschaften, die sie selbst auszeichneten. Indem sie das Loslassen des Geschriebenen und das bewusste Wieder-an-sich-nehmen vollzogen, konnten alle ein intensives Gefühl der Dankbarkeit spüren. „Wir können dankbar sein für das, was unser Leben ausmacht“, sagte Anna-Maria Trockel zum Schluss der Veranstaltung.