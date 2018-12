Ochtrup -

Der Mini-Weihnachtsmarkt der Stadt Och­trup am Pottbäckerplatz soll in diesem Jahr wieder für weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt sorgen – und feiert dabei sogar ein kleines „Jubiläum“: Die gemeinsame Aktion der Stadt Ochtrup, der Freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes findet zum fünften Mal statt.