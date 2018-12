Aber auch kontroverse Themen, spannend und aufrüttelnd vorgetragen, darf das Publikum an diesem Abend erwarten. Da geht es zum Beispiel um das Gedankenlesen, das Zurückblicken, die Melancholie, das Chaos und die Herausforderungen des Alltags.

Acht Poetry Slamer wollen im Freiraum mit ihren selbst geschriebenen Texten überzeugen, informiert das Jugendcafé in seiner Ankündigung. Dazu haben sie in zwei Vortragsrunden die Chance. Sieger des literarischen Vortrags-Wettbewerbs wird, wer bei den Zuhörern am besten ankommt: Denn am Ende entscheidet das Publikums-Votum.

Lukas Holtkamp, Student der sozialen Arbeit und Praktikant im Jugendcafé Freiraum, feiert an diesem Abend seine Premiere als Poetry-Slammer. Ihr Debüt präsentieren auch die zehn- bis 14-jährigen Teilnehmer eines Kulturrucksack-Workshops, den Dennis Buss und Dana Brüggenkamp (ehemalige FSJ-Kraft des Jugendcafés) geleitet haben. Klar, dass der erfahrene Texter und Musiker Dennis ebenfalls auf der Bühne stehen wird.

Neben Wortbeiträgen können sich die Besucher des zweiten „Christmas-Slam“ aber auch auf Musik freuen. Matthias Dayas, Singer-Songwriter aus Münster, ist an diesem Abend zu Gast. Im Gepäck hat er einige „gefühlvolle Lieder, die ebenfalls in die Stimmung passen und zum Nachdenken anregen“, schreibt das Team des Jugendcafés.