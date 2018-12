Geschenke nicht nur für die Kleinen

Nikolaus, komm in unser Haus!“, singen sie – die jungen und alten Welbergener, um den heiligen Mann auf dem Innenhof der Gaststätte Meier willkommenzuheißen. Und er kommt mit guten Absichten, sodass sein Knecht Ruprecht direkt einmal beiseite treten kann.

Weihnachtsmarkt der KLJB Welbergen 1/40 Am Schluss spielte auch das Wetter mit: Der Weihnachtsmarkt der Landjugend in Welbergen lockte Groß und Klein an, und auch der Nikolaus hatte nicht nur für seine jungen Anhänger etwas mitgebracht. Foto: Rieke Tombült

Am Schluss spielte auch das Wetter mit: Der Weihnachtsmarkt der Landjugend in Welbergen lockte Groß und Klein an, und auch der Nikolaus hatte nicht nur für seine jungen Anhänger etwas mitgebracht. Foto: Rieke Tombült

103 Kinder beschenkt der Nikolaus mit bunt-gemischten Tüten voller Leckereien. Unterstützung bekommt er dafür von seinen Helfern auf Erden: den freiwilligen Feuerwehrleuten. Nachdem er die Kinder auf seiner Seite hat, schlendert er mit einigen von ihnen in den Saal des Kapellenhofes. Bei Kaffee und Kuchen sitzen die älteren Herrschaften hier zusammen und unterhalten sich angeregt.

Der ehemalige Bischof will an diesem Samstag nämlich nicht nur die Kleinen beschenken, sondern ebenso die Großen. „Weil es ja in dieser Jahreszeit schneller dunkel wird und man auf dem Weihnachtsmarkt auch den ein oder anderen Glühwein trinkt, möchte ich euch eine Taschenlampe mitgeben, damit ihr auch alle sicher den Weg nach Hause findet“, beteuert Sankt Nikolaus den amüsierten Damen und Herren in dem Saal.

Während die Senioren des Örtchens im Warmen sitzen, verbringen die restlichen Altersgruppen ihre Zeit im Nass-Kalten. Obwohl sie im letzten Jahr mehr Glück mit dem Wetter hatten, verziehen sich zum Mittag hin ein paar der Schlecht-Wetter-Wolken. Darüber freut sich auch vor allem der zweite Vorsitzende der organisierenden Landjugend, Benedikt Dinkhoff: „Ich bin froh, dass es jetzt endlich läuft mit dem Wetter“.

Wer sich von Innen aufwärmen möchte, kann das an zwei Glühweinbuden (der Feuerwehr und der Spielvereinigung), einer Hütte mit Kakao und weißer Schokoladenmilch (vom Ferienlager Langenhorst-Welbergen) oder an einer der beiden Likör-Buden (von den Stammtischen „Lästerschwestern“ und „Parasitenkeulen“) in Angriff nehmen.

Falls der Hunger im Vordergrund steht, kann der ebenfalls gestillt werden. Möglichkeiten gibt es auch dafür genug: Die Waffeln der Messdienerrunde, die Gyrosbrötchen der kfd, die Gulaschsuppe der Feuerwehr oder die selbst gemachten Pommes der Schultejanns und Wissings. Das ganze Jahr über widmen Letztere ihre Freizeit dem Kartoffelanbau. Und es lohnt sich: Der Ertrag wird im Raiffeisenmarkt Wettringen, im Dorfladen in Welbergen und beim Apfelhof Schürmann verkauft. Pommes machen sie aus ihren Erdäpfeln aber nur ausschließlich für den Weihnachtsmarkt. „Das macht mir Spaß und ist richtig toll“, beschreibt Norbert Wissing seine Arbeit. Dass seine Hände vom ganzen Schälen am Donnerstag zuvor total rissig sind, nimmt er dafür alle Mal in Kauf. Die Stäbchen aus dem Grundnahrungsmittel stellen sie vor Ort mit einer kleines Maschine und viel Manneskraft her. Die hohe Qualität soll auch auf den letzten Metern nicht verloren gehen.