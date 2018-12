Der Erinnerung einen Platz geben

Wenn ein Kind stirbt, ist das für betroffene Eltern ein Schmerz, der sich kaum in Worte fassen lässt. Eine ebenso schmerzhafte Erfahrung ist der Tod eines Babys während der Schwangerschaft oder Geburt. Sternenkinder werden diese kleinen Wesen genannt, deren Leben zu Ende ist, bevor es begann. Das Ende ihres Lebens bedeutet aber nicht das Ende der Liebe der Eltern zu ihrem Sternenkind.

In Ochtrup auf dem Friedhof Oster hat der Arbeitskreis „Sternenkinder für Ochtrup“ nun eine Stele errichten lassen, um für betroffene Eltern einen Ort der Erinnerung und der Trauer zu schaffen.

Im Rahmen eines ökumenischen Wortgottesdienstes segneten Pastor Stefan Hörstrup und Pastorin Imke Philipps am Sonntagnachmittag die Stele. „Wir haben diesen Tag bewusst gewählt. Denn heute ist der weltweite Gedenktag für alle verwaisten Eltern“, weist Imke Philipps auf den Tag der Sternenkinder hin, an dem Eltern ihrer verstorbenen Kinder gedenken, indem sie um 19 Uhr eine leuchtende Kerze ins Fenster stellen. Damit, so die Pastorin, möchten die Betroffenen ihren verstorbenen Kindern die Botschaft schicken, „Ihr seid nicht allein. Wir denken an euch, vermissen euch und lieben euch.“

Eine Botschaft, die auch von der Sternenkinder-Stele ausgeht. Pastor Hörstrup betonte, dass ein ungeborenes Kind im Herzen der Eltern stets präsent ist. „Darum ist dies kein beliebiger Ort, sondern ein Ort der Ruhe und des Trostes“, sagte er und hob hervor, dass kein Kind bei Gott verloren gehe. Dann segnete er die Stele. Es waren bewegende Momente, die zahlreiche Anwesende an diesem Nachmittag erlebten.

Ergreifend war auch, als Anna Lauen das Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ sang.

Zum Schluss zündeten die Besucher der Einweihungsfeier Kerzen an, so dass rund um die Stele viele Lichter brannten. Auch die Bildhauerin Petra Röseler-Lansmann entzündete ein Licht. Die Bentheimerin hat die Stele nach den Vorstellungen des Arbeitskreises gestaltet – eine schlichte, naturfarbene Sandsteinstele. Nach oben hin scheint sie sich wie eine Hand zu öffnen, die eine Glaskugel mit einem Stern hält. „Es soll symbolisieren, dass man das verstorbene Kind immer mit sich trägt“, sagt die Künstlerin.

„Die Stele ist wunderschön geworden. Genau so,wie wir sie uns vorgestellt haben“, freut sich Johanna Tenhumberg-Pleie, Vorsitzende des Hospizvereins Ochtrup. Sie richtet den Dank an alle Sponsoren, die das Anliegen finanziell unterstützt haben und an die Katholische Kirchengemeinde, die den Standort zur Verfügung gestellt hat.