Bemerkenswerte Kooperation

Da war einiges neu - oder erklang so zum ersten Mal beim Adventskonzert der Stadtkapelle Ochtrup am Sonntagnachmittag in der St.-Marienkirche. Mit diesem Kirchenraum hatte man einen für ein Blasinstrumente-Orchester akustisch weniger problematischen Spielort zur Verfügung. Und man hatte sich mit den Kolleginnen und Kollegen vom Blasorchester Metelen (BOM) musikalisch zusammengetan. „Wie kennen uns schon lange untereinander, helfen uns personell immer wieder aus und haben in Dirk Brünenborg den gleichen bewährten Dirigenten“, erläuterte Stadtkapellen-Vorsitzender Jürgen Helker. Und wie immer bei einer Premiere, mussten erst einmal kleinere Probleme aus dem Weg geschafft werden. Da wollte der große Kontrabass nicht so recht, weil kurz vor seinem Einsatz mit den Bläsern eine Seite riss und die Ersatzbeschaffung im Eiltempo nur die eine Hürde war. Als nächstes entpuppte sich, dass der Bass-Mann Linkshänder ist. Als dann auch die Mikrofontechnik zum ordentlichen Dienst überredet war, ging es mit einem fast sphärischen Stück für großes sinfonisches Blasorchester – „Prima Luce“ von Jan van der Roost – los. Für den Dirigenten Dirk Brünenborg stand sofort Schwerstarbeit an, weil immerhin fast 70 Musikerinnen und Musiker zu bändigen und zum präzisen Spiel zu motivieren waren. Ambitioniert ging es mit dem „Amen“ aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel weiter, das in dem zeitgenössischen Werk „Encanto“ von Robert W. Smith eine gewisse musikalische Entsprechung hatte. Bemerkenswert dann, dass bei „Pie Jesu“ und „Baba Yetu“ Nils Tegethoff als Nachwuchsdirigent die aufmerksame Leitung des großen Klangkörpers übernahm und bestens meisterte. Natürlich hatte die Orchestergemeinschaft auch die Mitsingbereitschaft der vielen Zuhörer in der St.-Marienkirche mit zwei Adventsliedern im Blick, bevor es mit „Arrival“ von der Popgruppe Abba, „Mistletoe und and wine“ und dem märchenhaften „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sowie einem Weihnachtslieder-Medley in die etwas fröhlichere und beschwingtere Richtung bei diesem Adventskonzert ging. Bemerkenswert wie stets die „Meditativen Texte“, die Pfarrer Stefan Hörstup beisteuerte, und die eben auch ein besonderes Zuhören herausforderten. Nicht nur die heftig erklatschten zwei Zugaben waren für die Musiker Bestätigung und Lohn für eine engagierte Probenarbeit. Es war auch ein Signal, diese adventliche Blasmusiker-Kooperation in der Zukunft öfter so eindrucksvoll vorzustellen. Die erbetenen Auftritts-Spenden kommen der Kinderkrebshilfe Münster zugute.